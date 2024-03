Speciale difesa: Mbda, produzione missile Enforcer candidata a finanziamento Commissione europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mbda continua ad aumentare la produzione con la campagna di incremento produttivo per l'Enforcer - Enforcer Production Increase Campaign (Epic) - proposta per un finanziamento, nell'ambito del programma Asap della Commissione Europea. Come riferisce un comunicato stampa, il progetto Epic ha lo scopo di incrementare significativamente la produzione dell'Enforcer; questo contribuirà all'ulteriore aumento della produzione in serie dei missili Enforcer presso il sito di Schrobenhausen di Mbda in Germania e presso le aziende partner dell'azienda in Europa. Eric Béranger, ceo di Mbda , ha dichiarato: "Il progetto Epic, implementato nell'ambito dell'Asap, rappresenta un'opportunità eccezionale per l'incremento della produzione dei missili Enforcer e, allo stesso tempo, ne migliora la resilienza e la rapidità. La produzione in serie dell'Enforcer è ora ben avviata e le prime consegne alle forze armate tedesche avverranno nel corso di quest'anno. È stato inoltre stipulato un contratto export. Siamo incrementando la produzione dei missili Enforcer per soddisfare la domanda dei clienti per gli anni a venire". (Com)