Acqua: Musumeci in Giornata mondiale, rapporto più responsabile di cittadini

- "Oggi è la Giornata mondiale dell’acqua, risorsa essenziale e fondamentale per la vita. È l’occasione per sottolineare la straordinaria importanza che essa riveste in particolare in questo periodo di cambiamento climatico: se piove poco è calamità siccitosa; se piove troppo è calamità alluvionale", dichiara il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci. "Serve quindi un nuovo e più responsabile rapporto tra il cittadino e l’acqua: più infrastrutture, più prevenzione, meno spreco", aggiunge.(Rin)