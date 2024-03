Speciale difesa: Australia, Aukus, 3 miliardi di dollari al Regno Unito per reattori e progetti di sottomarini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Australia pagherà 4,6 miliardi di dollari australiani (3 miliardi di dollari Usa) al Regno Unito per agevolare la progettazione e l'assemblaggio dei futuri sottomarini a propulsione nucleare di Canberra, nell'ambito del patto trilaterale di sicurezza Aukus cui aderiscono anche gli Stati Uniti. Lo hanno riferito i media australiani, anticipando parte dei contenuti delle annuali Consultazioni ministeriali Australia-Regno Unito che si tengono oggi ad Adelaide. I fondi, che verranno trasferiti nell'arco del prossimo decennio, serviranno ad ampliare la linea di produzione di Rolls Royce a Derby, in Inghilterra, dove verranno assemblati i reattori nucleari dei futuri sottomarini, e a coprire i costi di progettazione dei vascelli, noti come sottomarini Ssn-Aukus. Il ministro della Difesa australiano, Richard Marles, ha dichiarato all'emittente televisiva australiana "Abc" che espandere la base industriale britannica è importante per rispettare la tabella di marcia del piano per la produzione e acquisizione dei sottomarini, siglato dai tre Paesi membri dell'Aukus nel 2021. Le tempistiche previste dal piano, che prevede l'assemblaggio finale dei sottomarini nel cantiere navale Osborne di Adelaide, hanno già suscitato dubbi e scetticismo in Australia, dati i limiti della capacità dell'industria della difesa occidentale drammaticamente emersi anche a seguito del conflitto in Ucraina. (Res)