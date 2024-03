Emirati: Aldar punta a 8,4 miliardi di dollari di vendite e valuta emissione sukuk "verde"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aldar Properties, la più grande società di sviluppo immobiliare di Abu Dhabi, punta ad aumentare le vendite quest'anno fino a 31 miliardi di dirham emiratini (8,4 miliardi di dollari) e sta valutando di emettere un sukuk (titolo di debito conforme alla shari'a) "verde". Lo ha dichiarato al quotidiano emiratino "The National" il direttore finanziario e della sostenibilità della società, Faisal Falaknaz. Lo scorso anno, Aldar aveva registrato vendite per quasi 28 miliardi di dollari, beneficiando del boom del mercato immobiliare degli Emirati Arabi Uniti. La società prevede inoltre di mettere in vendita nuove unità nell'emirato di Ras al Khaimah e di lanciare un nuovo piano regolatore nell'emirato di Dubai nel secondo trimestre di quest'anno. Inoltre, Aldar Properties sta sviluppando nuovi progetti a Dubai nell'ambito di una joint venture con Dubai Holding. "La partnership che abbiamo con Dubai Holding riguarda tre piani regolatori" che vogliamo attivare "il prima possibile", ha dichiarato il direttore Falaknaz, aggiungendo: "Questi piani regolatori hanno un valore di sviluppo lordo di oltre 25 miliardi di dirham emiratini (6,81 miliardi di dollari)". Gli Emirati hanno registrato una forte attività immobiliare in quanto l'economia è rimasta solida grazie alle misure di diversificazione e alle politiche di sostegno alla crescita attuate dal governo. L'anno scorso, Dubai ha registrato un record di 1,6 milioni di transazioni immobiliari in tutti i segmenti di mercato, con un aumento del 13 per cento rispetto all'anno precedente, mentre il valore delle transazioni è aumentato del 20 per cento su base annua, raggiungendo i 634 milioni di dirham emiratini (172,7 milioni di dollari). Anche il mercato immobiliare di Abu Dhabi ha continuato a mantenere la sua traiettoria di crescita grazie all'aumento della domanda da parte degli acquirenti. (segue) (Res)