Emirati: Aldar punta a 8,4 miliardi di dollari di vendite e valuta emissione sukuk "verde" (2)

- Aldar ha anche dichiarato che sta valutazioni le opzioni per un'ulteriore emissione "verde" quest'anno come parte del suo programma di sostenibilità, dopo aver raccolto 500 milioni di dollari con la sua prima "obbligazione islamica verde" l'anno scorso. La società - che ha speso circa 150 milioni di dirham emiratini (40,85 milioni di dollari) per adeguare le sue strutture al fine di ridurre le emissioni - è sulla buona strada per raggiungere l'obiettivo zero entro il 2050, grazie a iniziative che includono l'ammodernamento degli edifici, la progettazione a basse emissioni di carbonio e l'utilizzo di cemento verde e acciaio verde nelle costruzioni, ha dichiarato il direttore Falaknaz. Aldar sta installando pannelli solari in tutte le sue strutture e sta collaborando con i fornitori per acquistare materiali a basse emissioni di carbonio per gli edifici, oltre a star costruendo un nuovo impianto di trattamento dei rifiuti ad Abu Dhabi. "Prendiamo molto sul serio la sostenibilità. Come azienda, stiamo crescendo molto velocemente, ma vogliamo crescere in modo molto disciplinato dal punto di vista finanziario, ma anche dal punto di vista sociale, comunitario e ambientale", ha dichiarato Falaknaz, aggiungendo: "Quindi, che si tratti di progettazione a basse emissioni di carbonio, di edilizia verde, di efficienza energetica, di catena di fornitura, ci impegneremo sempre di più per raggiungere gli obiettivi che abbiamo fissato". (Res)