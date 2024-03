Spagna: Procura chiede 22 anni di carcere per presunto autore lettere esplosive contro governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Procura nazionale spagnola ha chiesto una condanna a 22 anni di carcere per il pensionato Pompeyo González, che nel 2022 è stato arrestato come presunto mittente delle lettere esplosive a diverse istituzioni a Madrid, tra cui il Palazzo de la Moncloa (sede della presidenza del governo), il ministero della Difesa, l'ambasciata degli Stati Uniti e l'ambasciata ucraina. Nell'atto di accusa, la Procura gli contesta il reato di terrorismo con lesioni, per quelle subite dal dipendente dell'ambasciata ucraina Mykola Velychko, e il reato di fabbricazione, detenzione, collocazione e uso di ordigni esplosivi, infiammabili o incendiari a fini terroristici. (Spm)