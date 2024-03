Rai: Ad Sergio e Dg Rossi, "lo sport resta centrale anche per la radio"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'operazione che ha consentito alla Rai di acquisire da Sky, in esclusiva free-to-air per tutte le piattaforme, i diritti di Uefa Europa League e Internazionali d'Italia Bnl di tennis, coinvolge anche la radio, medium storicamente legato al racconto dello sport, come sottolineano l'amministratore delegato e il direttore generale Rai, Roberto Sergio e Giampaolo Rossi: "Tutti i prossimi eventi sportivi, dall'Europa League al tennis, dagli Europei di calcio alle Olimpiadi e Paralimpiadi, fino al Giro d’Italia e al Tour de France, verranno trasmessi in diretta radio, eventi che si andranno ad aggiungere alle dirette dei campionati di calcio di Serie A e B fino al termine della stagione in corso, alla Coppa Italia, alla Champions League, alla Conference League, alla Formula 1 e alla MotoGp". (Rin)