Editoria: Boldrini (Pd), solidarietà a giornalisti Agi, preoccupazione per indipendenza Agenzia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo la mia vicinanza alle giornaliste e ai giornalisti dell'agenzia Agi che stanno scioperando a seguìto dell'ipotesi di vendita dell'agenzia stessa, non chiarita dall'azienda", dichiara in una nota Laura Boldrini, deputata Pd e presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nel mondo. "Un'ipotesi, per altro, che desta molta preoccupazione, oltre che per il futuro di Agi, anche sul fronte dell'indipendenza e del pluralismo dell'informazione dato che il potenziale acquirente è già proprietario di diverse testate nonché parlamentare della Lega. Le agenzie sono fonte primaria di informazione e, in quanto tali, devono restare libere e imparziali", conclude.(Com)