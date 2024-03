Pakistan: ministro Esteri sottolinea ruolo energia nucleare in risposta a cambiamento climatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Pakistan, Mohammad Ishaq Dar, ha partecipato ieri, 21 marzo, a Bruxelles, in Belgio, al primo Vertice per l’energia nucleare, dove ha sottolineato i risultati ottenuti dal suo Paese negli usi pacifici della tecnologia nucleare, in particolare nella generazione di elettricità, e l’importanza dell’energia nucleare per affrontare le sfide del cambiamento climatico. Lo riferisce un comunicato del suo ministero, aggiungendo che a margine dell’evento Dar ha avuto diversi colloqui. Il ministro, si legge nella nota, ha incontrato il direttore dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), Rafael Mariano Grossi, con cui ha parlato dell’intenzione di Islamabad di aumentare la quota del nucleare nel mix energetico, sottolineando l’importanza dell’assistenza tecnica dell’Agenzia e auspicando sostegno ai progetti da parte delle istituzioni finanziarie e delle banche internazionali. Dar ha incontrato anche gli omologhi dell’Azerbaigian, Bayramov Jeyhun, e della Turchia, Hakan Fidan, il vicepremier della Cina, Zhang Guoqing, e il ministro dell’Energia e delle infrastrutture degli Emirati Arabi Uniti, Almazrouel Suhail.(Inn)