Bari: Battaglini (Anci Giovani), Associazione resti super partes rispetto a vicenda Decaro

21 luglio 2021

- "Quello che sta accadendo in queste ore al comune di Bari è una questione che non riguarda Anci, la cui posizione deve rimanere super partes rispetto a vicende sulle quali si dovranno pronunciare gli organi competenti. Decaro, anziché spostare l' attenzione sul piano politico, utilizzando toni e frasi inaccettabili, non dovrebbe far altro che mettersi a disposizione degli inquirenti", dichiara in una nota Samuel Battaglini, vicepresidente Anci Giovani e responsabile dell'organizzazione di Forza Italia in provincia di Frosinone. "Attaccare il ministro dell'Interno, con l'accusa di voler utilizzare la sua posizione per colpire il centrosinistra e l'immagine della città di Bari, è un attacco alle istituzioni che non può essere tollerato, a maggior ragione se a farlo non è solo il sindaco Pd di Bari, ma anche e soprattutto il presidente dell' Associazione nazionale dei comuni. La cosa, inoltre, che non si può accettare dal presidente di Anci, è il tentativo di gettare fango sul centrodestra, su Forza Italia ed in modo particolare sul senatore Gasparri, definendoli come i protagonisti di 'Gomorra'. A differenza loro, oltre ad essere educati, siamo anche garantisti; motivo per cui, così come predicavano riguardo ai procedimenti del presidente Berlusconi, non possono far altro che avere fiducia nel lavoro della magistratura. Nel frattempo l'Anci non cada nell' equivoco di mischiare la stima e l'affetto personale con il sostegno politico ed amministrativo", conclude. (Com)