Roma: Nanni (CC), domani resoconto attività istituzionale e presentazione di Consenso Civico

- Chi fa l'amministratore locale deve rendere conto della propria attività e del lavoro che svolge ogni giorno, cosa che ho sempre fatto durante tutti questi anni di attività istituzionale. Proprio per queste ragioni domani a Tor Bella Monaca farò il resoconto del lavoro fatto come Presidente della Commissione Giubileo e come consigliere comunale. Così in una nota Dario Nanni, consigliere comunale della lista civica Calenda e presidente della Commissione Giubileo 2025. "La decisione di farlo in periferia - aggiunge - è una scelta mirata, proprio perché penso che bisogna confrontarsi nelle zone più complicate della nostra città dove la presenza delle istituzioni è fondamentale. Il resoconto riguarderà sia l'attività di costante monitoraggio sugli interventi giubilari svolta dalla commissione che presiedo, sia l'attività e gli impegni portati avanti quotidianamente in questa ultima consiliatura. Domani verrà anche presentata l'Associazione ConSenso Civico, alla quale hanno già aderito diverse associazioni, comitati e consiglieri di vari municipi di Roma. Con questo nuovo progetto – conclude Nanni – ci ripromettiamo di dare un contributo concreto alla nostra città con un rapporto quotidiano con i cittadini, confrontandoci con loro sui territori e riportando le loro istanze nelle sedi istituzionali". (Com)