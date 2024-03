Sardegna: Cisl pensionati a Todde, intervenire subito su sanità e povertà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi sanitaria e l'emergenza legata alla povertà sono al centro delle preoccupazioni della Cisl pensionati della Sardegna, che ha deciso di sollevare queste questioni cruciali nella prima lettera aperta inviata alla nuova presidente della Regione, poco dopo la sua proclamazione. Il segretario generale della Fnp, Alberto Farina, ha firmato la lettera, mettendo in luce le criticità presenti in entrambi i settori. "La sanità è stata un tema costante della sua campagna elettorale e indicata tra le priorità del suo impegno", scrive Farina nella missiva. "Tuttavia, le carenze organizzative del sistema sanitario e lo scaricabarile sistematico tra i diversi livelli di responsabilità producono effetti devastanti sui pazienti, soprattutto anziani, che rappresentano la maggior parte dei fruitori dei servizi socio-sanitari-assistenziali. È allarmante sapere che quasi il 20 per cento di loro, tra cui molti disabili, rinuncia a curarsi a causa della mancanza di risorse finanziarie". (segue) (Rsc)