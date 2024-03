Sardegna: Cisl pensionati a Todde, intervenire subito su sanità e povertà (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cisl pensionati sottolinea la necessità di una riforma della medicina territoriale, adattata alle specificità dell'Isola, considerando la tipologia degli insediamenti e i reali bisogni delle comunità locali. Inoltre, viene evidenziato il peso della povertà, particolarmente gravoso sugli anziani. Il sindacato critica anche la mancanza di coinvolgimento continuo della Giunta nei confronti dei sindacati su questioni riguardanti direttamente i lavoratori, i pensionati, gli anziani e le famiglie. "Una delle cause dei ripetuti fallimenti dei tentativi di riordino, anche parziale, del sistema sanitario sardo è stata la mancanza di un dialogo costante con i sindacati, portatori di interessi della comunità", sottolinea la Cisl. Per affrontare efficacemente queste sfide, il sindacato insiste sulla necessità di un dialogo costante e costruttivo tra la nuova amministrazione regionale e i rappresentanti sindacali, al fine di garantire una sanità accessibile e di qualità per tutti i cittadini sardi, e di adottare politiche mirate per contrastare la povertà specialmente fra le fasce più deboli della cittadinanza. (Rsc)