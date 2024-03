Acqua: Gava, sfida efficienza idrica è corale, guardiamo a pianificazione strutturale per prossimi 50 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In occasione della giornata dedicata all'acqua, emerge urgente la necessità di promuovere la consapevolezza e la collaborazione per affrontare le sfide legate alla gestione idrica. Abbiamo da lavorare tanto per superare le criticità del passato e lo stiamo facendo", ha detto il viceministro all'Ambiente e Sicurezza energetica Vannia Gava intervenendo oggi al convegno promosso da Confindustria "Dall'emergenza all'efficienza idrica". "Cruciali gli investimenti che si stanno pianificando e che si concentrano sull'ottimizzazione delle risorse idriche, la riduzione delle perdite, ancora drammatiche, e il potenziamento delle infrastrutture. Semplifichiamo anche le norme. Il decreto Terre e Rocce da scavo in via di finalizzazione al Ministero dell'Ambiente, ad esempio, favorirà lo sghiaiamento degli invasi attraverso un regime autorizzatorio più celere mentre quello sul riuso del refluo sarà cruciale in ambito agricolo ed industriale. Abbiamo istituito gli osservatori permanenti per avere un primo bilancio idrico del territorio e attivato una rete di monitoraggio dei desalinizzatori. Guardiamo ad una pianificazione che si preoccupi dei prossimi 30-50 anni e ad una governance che resti centralizzata. La direzione intrapresa è quella giusta", ha concluso.(Rin)