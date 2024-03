Speciale difesa: Mar Cinese Meridionale, Australia, Regno Unito ribadiscono opposizione ad attività destabilizzanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Esteri e della Difesa di Australia e Regno Unito hanno ribadito la loro "ferma opposizione a qualunque attività coercitiva o destabilizzante" nel Mar Cinese Meridionale", nella dichiarazione congiunta pubblicata al termine delle annuali Consultazioni ministeriali Australia-Regno Unito che si sono tenute oggi ad Adelaide. I ministri richiamano al rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (Unclos) evidenziandone l'importanza come "quadro legale per tutte le attività nel dominio marittimo", e riaffermano l'impegno a "continuare a lavorare assieme per sostenere i Paesi nell'esercizio dei loro diritti di navigazione nel Mar Cinese Meridionale". I ministri esprimono in particolare "seria preoccupazione" per la condotta "insicura e destabilizzante dei vascelli cinesi contro le imbarcazioni e gli equipaggi delle Filippine nelle vicinanze della secca di Second Thomas", richiamando il recente episodio dell'impiego di cannoni ad acqua contro una imbarcazione filippina, che ha causato il ferimento di diversi membri dell'equipaggio. (Res)