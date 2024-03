Speciale difesa: Taiwan, Australia e Regno Unito ribadiscono importanza di pace e stabilità attraverso lo Stretto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Esteri e della Difesa di Australia e Regno Unito hanno sottolineato l'importanza della pace e della stabilità attraverso lo Stretto di Taiwan, tramite una la dichiarazione congiunta pubblicata al termine delle annuali Consultazioni ministeriali Australia-Regno Unito che si sono tenute oggi ad Adelaide. Nella dichiarazione i ministri ribadiscono la loro comune opposizione ai cambiamenti unilaterali dello status quo nella regione, e si impegnano a lavorare insieme "per sostenere la partecipazione significativa di Taiwan nelle organizzazioni internazionali, come membro dove la statualità non costituisce un prerequisito e come osservatore o ospite dove lo è". I ministri ribadiscono inoltre la volontà di "continuare a approfondire le relazioni con Taiwan nei campi economico, scientifico, commerciale, tecnologico e culturale". (Res)