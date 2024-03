Speciale difesa: Cina, Australia e Regno Unito esprimono preoccupazione per lo stato dei diritti umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Australia e Regno Unito sono preoccupati per le "restrizioni dei diritti umani in tutto il territorio cinese, inclusa la persecuzione e la detenzione arbitraria degli uiguri e dei tibetani e l'erosione dei loro diritti e libertà religiosi, culturali, educativi e linguistici". E' quanto si legge nella dichiarazione congiunta pubblicata al termine delle annuali Consultazioni ministeriali Australia-Regno Unito che si sono tenute oggi ad Adelaide, con la partecipazione dei ministri degli Esteri e della Difesa australiani, Penny Wong e Richard Marles, e dai loro omologhi australiani, David Cameron e Grant Shapps. Per quanto riguarda Hong Kong, i ministri rilevano "il continuo indebolimento sistemico dell'autonomia, delle libertà e dei diritti nella città e l'impatto che avrà su di essi l'Ordinanza per la salvaguardia della sicurezza nazionale recentemente approvata". I ministri denunciano inoltre "il potenziale impatto di queste leggi sugli individui al di fuori di Hong Kong". (Res)