Speciale difesa: Ucraina, Zelensky, Russia ha lanciato oltre 60 droni e 90 missili, questo è costo ritardi aiuti occidentali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non ci sono ritardi nei missili russi, al contrario di quanto accade per i pacchetti di aiuti destinati al nostro Paese. Gli Shaheed non sono indecisi, come alcuni politici. È importante capire il costo dei ritardi e delle decisioni tardive”, ha proseguito Zelensky in una chiara critica ai partner occidentali e al ritardo nelle forniture di nuovi aiuti militari. “I sistemi Patriot dovrebbero proteggere Kharkiv e Zaporizhzhia, la difesa aerea è necessaria per proteggere le persone, le infrastrutture, le case e le dighe. I partner sanno esattamente cosa è necessario. Possono sicuramente capirlo. Queste soluzioni sono necessarie. La vita deve essere protetta dalla disumanità di Mosca”, ha aggiunto il presidente ucraino. (Kiu)