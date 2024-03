Speciale difesa: Germania, capo Stato maggiore Difesa, sviluppare difesa missilistica in cinque-otto anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania deve sviluppare "in cinque-otto anni" la difesa missilistica contro possibili minacce provenienti dalla Russia: "Non vi è alternativa". È quanto dichiarato dal capo di Stato maggiore della Difesa tedesco, Carsten Breuer, come riferisce il quotidiano "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Breuer ha aggiunto che "la Russia è capace dichiarare guerra a Stati della Nato entro un periodo compreso tra cinque e otto anni". Entro allora, anche la Germania dovrà essere "in grado di respingere un simile attacco". La soluzione deve essere all'interno della Nato. Per il generale, un aggressione russa contro la Nato "non deve divenire realtà in cinque-otto anni, ma è possibile. Breuer ha poi osservato che, come militare, deve essere preparato allo scenario peggiore e ciò significa che "dobbiamo essere pronti a difenderci in cinque anni". Un'aggressione contro la Germania può avvenire "in tutto lo spettro: dagli attacchi informatici ai droni e ai missili". (Geb)