Speciale difesa: Ucraina, capo Stato maggiore Difesa tedesco, no a congelamento guerra

- Il capo di Stato maggiore della Difesa tedesco, il generale Carsten Breuer, ha respinto l'idea di un congelamento della guerra mossa dalla Russia contro l'Ucraina. Come riferisce il quotidiano "Frankfurter Allgemeine Zeitung", Breuer ha affermato: "Il congelamento di una guerra richiede l'accettazione da entrambe le parti. Non esiste quasi un conflitto congelato nel mondo che non sia divampato di nuovo". Il generale ha poi evidenziato: "L'attuale situazione militare in Ucraina fa sì che il congelamento della guerra non sembri né possibile né auspicabile". (Geb)