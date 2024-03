Imprese: Garofalo Trasporti sceglie 10 Iveco S-Way per fornitura maggiori centri agroalimentari del Nord Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Iveco consegna 10 Iveco S-Way a Garofalo Trasporti, azienda che si occupa della fornitura dei centri agroalimentari nel Nord Italia. Alla cerimonia di consegna hanno partecipato il sindaco di Trassaco Cesidio Lobene, il senatore Guido Quintino Liris, l’assessore Mario Quaglieri, i titolari dell’azienda Claudio, Marcello e Valter Garofalo, insieme ad Alberto Strappini, titolare della concessionaria Iveco Strappini, Luca Sorbara, Direttore commerciale Strappini, Ugo Stefano Speranza Iveco Sales Agent e Fabio Baldassarra, titolare officina di riferimento Otm Service. I dieci Iveco S-Way bianco polare oggetto della consegna, modello AS440S53FP refrigerato, cisternato e centinato, sono trattori passo 3.800 mm, dotati di Cursor 13 da 530 cv, ralla marca Jost, climatizzatore a regolazione automatica con Parking Cooler integrato, Connectivity Box, Driving Style Evaluation e Driver Attention Support. In occasione della cerimonia di consegna, Claudio Garofalo, titolare dell’azienda omonima, ha dichiarato: “La scelta di Iveco è stata determinata dall’assistenza della rete, capillare su tutto il territorio in cui operiamo, dal consolidato rapporto con la concessionaria Strappini e dalla relativa e grandissima stima per il responsabile di zona. Gli Iveco SWay, grazie alla loro efficienza, rappresentano il veicolo ideale per la produttività del nostro business”. (segue) (Com)