Nepal: contrabbando oro, rilasciato il vicepresidente del Partito comunista maoista

- Krishna Bahadur Mahara, vicepresidente del Partito comunista del Nepal - Centro maoista (Cpn-Mc) ed ex presidente della Camera dei rappresentanti, la camera bassa, è stato rilasciato dall’Ufficio centrale investigazioni (Cib) a condizione che resti reperibile e si presenti alle convocazioni. Il politico, arrestato per presunto coinvolgimento in un traffico illecito di oro, è stato liberato dopo gli interrogatori. Per motivi di salute, ha trascorso i quattro giorni di custodia in un ospedale, il Norvic Hospital. L’arresto è stato eseguito il 18 marzo a Pakadi, nello Stato di Lumbini, da dove Mahara è stato poi trasferito in aereo nella capitale, Katmandu. Per far luce su un contrabbando di oro su larga scala è stata istituita una commissione d’inchiesta guidata dal giudice emerito Dilli Raj Acharya, che ha evidenziato lacune nelle indagini del Cib. Nella vicenda è coinvolto anche uno dei figli di Mahara, Rahul: i due sono sospettati di aver venduto a compratori cinesi nove chilogrammi del prezioso metallo. Il Centro maoista è il partito del primo ministro Pushpa Kamal Dahal, che ne è presidente. (segue) (Inn)