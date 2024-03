Nepal: contrabbando oro, rilasciato il vicepresidente del Partito comunista maoista (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è la prima volta che Mahara si trova sotto i riflettori per uno scandalo. Nel 2019 si dimise da presidente della Camera dei rappresentanti dopo essere stato accusato di stupro da una dipendente del segretariato del parlamento, vicenda rivelata dal sito di informazione “Hamrakura.com”. L’accusatrice sostenne di essere stata stuprata nella propria casa di Katmandu da Mahara, che era ubriaco e le aveva provocato delle lesioni, e di aver chiamato dopo la violenza la polizia, che aveva provveduto a raccogliere la denuncia e ai rilievi fotografici. Il politico respinse le accuse, ma decise di lasciare l’incarico. “Mi dimetto per motivi morali, con effetto da oggi, per facilitare un’inchiesta imparziale sulle accuse emerse sui media che sollevano dubbi sulla mia persona, finché l’inchiesta non sarà finita”, si legge nella lettera di Mahara. Dopo le dimissioni il politico fu arrestato e successivamente assolto, ma non si è ricandidato alle elezioni del 2022. (Inn)