Milano: Butti, concetto smart city può essere riportato ovunque

- Milano "50 anni fa portò una città italiana in termini di connettività sul palcoscenico europeo. Non esiste un concetto di smart city che può essere riprodotto ovunque". Lo ha dichiarato il Sottosegretario di Stato alla PdC per l'Innovazione Alessio Butti, intervenendo alla prima edizione di "Milano Smart", l'evento dedicato alla rigenerazione urbana, organizzato a Milano. "Dobbiamo fare riferimento, in Italia, alla cultura, all'urbanizzazione, non siamo Londra. Certe cose vanno calcolate per rendere sartoriale il concetto di smart city che riteniamo necessario, ha concluso. (Com)