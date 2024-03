Acqua: High School Game lancia contest su educazione ambientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della Giornata Mondiale dell'Acqua, High School Game lancia il contest sull'Educazione Ambientale con l'obiettivo di fornire, agli studenti degli oltre 400 Istituti Superiori coinvolti, una corretta educazione ambientale che possa aiutarli a sviluppare il senso di rispetto nei confronti di Madre Natura. Il contest - che rientra nel Concorso Didattico Nazionale gratuito promosso da Planet Multimedia e dedicato a tematiche sociali quali lotta alla violenza sulle donne, lotta al bullismo, educazione stradale ed educazione alimentare - promuove conoscenze e valori per la tutela dell'ambiente, al fine di stimolare comportamenti responsabili nei confronti del cambiamento climatico. Durante il grande Live Quiz Show, che si disputerà alle ore 17.00 di oggi, venerdì 22 marzo, sull'App gratuita Wicontest (www.wicontest.com/it), gli studenti potranno anche porre domande sull'argomento agli ospiti collegati in diretta: il presidente della Fondazione Univerde Alfonso Pecoraro e il referente di Plastic Free per la provincia di Modena Matteo Cimitan, che ha realizzato alcuni video educativi (cambiamenti climatici, biodiversità, riciclaggio e sostenibilità, energia sostenibile, conservazione degli ecosistemi e inquinamento da plastica) con i quali i ragazzi potranno allenarsi partecipando al Global Quiz della settimana. (segue) (Com)