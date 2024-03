Acqua: High School Game lancia contest su educazione ambientale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie alla recente media partnership con Rai Cinema Channel, inoltre, gli studenti riceveranno un cortometraggio sull'ambiente, al termine del quale dovranno rispondere ad un quiz sui contenuti del video, in linea con il progetto "Respecto" dedicato alla sinergia tra cinema e gamification. Grande Finale Nazionale il 19 e 20 maggio a Civitavecchia, dove agli istituti vincitori sarà assegnato un viaggio di 3 giorni in hotel on board sulla nave Cruise Grimaldi Lines con destinazione Barcellona, per tutta la classe più un docente accompagnatore. Partner della XII edizione di High School Game sono: Grimaldi Lines (Main Partner), le Università Vanvitelli della Campania, LUMSA di Roma e LABA di Firenze (Educational Partner), Logica Test (Official Partner), Fondazione Univerde, Onlus Plastic Free, FARE X BENE e Polizia Stradale di Milano. (Com)