- Nel 2023 sono state fatte 254 nuove assunzioni. “Nel corso di quest’anno supereremo i 2.000 addetti in Italia”. Lo ha detto l’Amministratore delegato di Mbda Italia, Giovanni Soccodato, in occasione della conferenza stampa sulle attività italiane di Mbda. Sono state avviate attività per l’ampliamento dei siti”, ha aggiunto. (Rin)