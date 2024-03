Russia: Banca centrale mantiene tasso d'interesse al 16 per cento annuo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale russa ha lasciato invariato il tasso d'interesse al 16 per cento annuo. E' quanto emerge da un rapporto della Banca centrale. Il ritorno dell'inflazione in Russia ai livelli dell'obiettivo del 4 per cento implica un "lungo periodo di mantenimento di condizioni monetarie strette nell'economia", ha spiegato l'organismo. "Secondo le previsioni della Banca di Russia (...) l'inflazione annuale scenderà al 4,0-4,5 per cento nel 2024 e si stabilizzerà vicino al 4 per cento più avanti", si legge nel rapporto. Infine, la Banca centrale ha osservato che il Prodotto interno lordo (Pil) del Paese ha continuato a crescere nel primo trimestre del 2024. (Rum)