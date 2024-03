Lavoro: Barbieri (Confcommercio), contratti collettivi e taglio costi fissi per aumentare attrattività Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tema del costo della vita a Milano è centrale nel dibattito per mantenere e valorizzare la vivibilità della città ma anche per migliorarne l’attrattività. Lo scrive sul suo profilo Social Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano ricordando che nei mesi scorsi si è parlato di salario minimo milanese come soluzione. "Credo però - rileva Barbieri - che il punto nodale su cui concentrarsi sia quello dei costi sul lavoro. Costi che incidono tanto sui lavoratori quanto sulle imprese. Inflazione, aumenti delle materie prime, di gas ed energia hanno un tasso di incidenza molto alto sui costi di un’impresa che li assorbe fino che è sostenibile farlo". (segue) (Com)