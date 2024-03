Lavoro: Barbieri (Confcommercio), contratti collettivi e taglio costi fissi per aumentare attrattività Milano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I costi, prosegue Barbieri, si tagliano "partendo da quelli fissi, per esempio dagli affitti commerciali, applicando la cedolare secca anche sui negozi di vicinato. E poi applicando i contratti collettivi nazionali maggiormente rappresentativi, facendo in modo che questi abbiano validità erga omnes. La contrattazione collettiva garantisce tutele ai lavoratori aggiungendo il valore del welfare aziendale". L’accordo sottoscritto proprio questa mattina per il rinnovo del contratto del terziario, della distribuzione e dei servizi, conclude Barbieri "prevede aumenti salariali, maggiore elasticità e welfare e investimenti sulla sanità integrativa. Un passaggio importante per milioni di lavoratori. La prova che è nella contrattazione collettiva la soluzione per andare incontro alle esigenze di un mondo che corre veloce e che rischia di creare disparità". (Com)