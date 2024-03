Russia: Cremlino, lo stato legale dell'operazione speciale in Ucraina non è cambiato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal punto di vista legale, la Russia conduce ancora l'operazione militare speciale in Ucraina, ma de facto il conflitto si è trasformato in una guerra. E' quanto ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, commentando nel corso di una conferenza stampa la sua recente intervista al quotidiano "Argumenty i Fakty". "Questa è un'operazione militare speciale, nulla è cambiato. Sto dicendo che in generale, quando si è coinvolto l'Occidente collettivo, l'operazione si è trasformata in una guerra per noi. Non è dovuto ad alcun cambiamento legale", ha spiegato Peskov. (Seb)