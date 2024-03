Georgia-Italia: evento a Tbilisi per la Giornata dedicata a promozione del design italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito della tradizionale rassegna, dedicata alla promozione dell'architettura e del design italiano nel mondo e giunta all'ottava edizione, il 21 marzo si è tenuto a Tbilisi l'evento organizzato dall'ambasciata d'Italia in Georgia in collaborazione con l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (Ice-Ita). Come riferisce una nota, ad aprire l'evento con il titolo "Fabbricare valore - inclusività, innovazione e sostenibilità" sono stati l'Ambasciatore d'Italia Massimiliano D'Antuono e Lena Kiladze, fondatrice del Centro dell'architettura, design e industrie creative di Tbilisi e caporedattrice di "Domus Georgia", l'edizione georgiana della rivista italiana Domus, tra le più prestigiose a livello mondiale nei settori dell'architettura e del design. Sono state presentate le due mostre digitali: "Crafting Sustainable Future-Italian Design from Tradition to Innovation", esposizione realizzata dalla "Domus Georgia" e "100 vasi italiani", progetto espositivo promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e composto dalle riproduzioni dei vasi del design italiano, dall'inizio del secolo scorso ai giorni nostri. (segue) (Com)