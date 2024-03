Georgia-Italia: evento a Tbilisi per la Giornata dedicata a promozione del design italiano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla presentazione "Italian Experience through TAW" proposta da Mariam Botchorishvili, fondatrice di Tbilisi Arch Week, è seguita la Lectio Magistralis "Urban (Re)generations: Fuksas Recent Projects" a cura dell'architetto Giovanni Podestà (Studio Fuksas). La serata è proseguita con la presentazione "The Animism and Transhumanism Dichotomy" del Prof. Carlos Gago Rodriguez dell'Istituto Marangoni e si è conclusa con la cerimonia di premiazione dei vincitori della prima edizione del concorso "Italy Meets Georgia: a Fusion of Aesthetics and Innovation", organizzato dall'Istituto Marangoni in collaborazione con l'ambasciata d'Italia a Tbilisi, che prevede borse di studio concesse ai giovani talentuosi georgiani per studiare ai corsi in Moda e Design presso l'Istituto Marangoni, una delle migliori istituzioni italiane nella formazione del settore. L'evento con l'obiettivo di condurre il pubblico verso una più approfondita conoscenza della "peculiarità italiana" nell'ambito del design, si è svolto in presenza di molti attori di rilievo nel campo dell'architettura e del design, tra cui rappresentanti di aziende, studiosi e universitari. (Com)