Tlc: Open Fiber, a Sciara partiti i cantieri della fibra ottica

- Al via a Sciara il “Piano Italia a 1 Giga” finanziato con i fondi del Pnrr per rendere disponibili i collegamenti Internet per abitazioni, attività commerciali e imprese. L’intervento di Open Fiber nel Comune in provincia di Palermo prevede il cablaggio in modalità Ftth (Fiber To The Home, la fibra ottica fino a casa) di 1.193 civici distribuiti sul territorio che corrispondono a 1.726 unità immobiliari. I cantieri per la posa della fibra ottica interesseranno l’intero territorio comunale. Il progetto di cablaggio è stato presentato oggi nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno partecipato il sindaco Concetta Di Liberto, il vicesindaco Antonio Rizzo e Daniele Di Pietrantonio, field manager coordinator Sicilia dell’azienda di telecomunicazioni guidata dall’Amministratore delegato Giuseppe Gola. La connettività in fibra ottica realizzata da Open Fiber può raggiungere la velocità di 10 Gigabit al secondo e permette di ottenere numerosi vantaggi grazie all’accesso ad una vasta gamma di servizi in rete, oltre a semplificare le relazioni tra cittadini e pubbliche amministrazioni, potenziare la didattica per gli studenti e migliorare la produttività e la competitività delle piccole e medie imprese. (Rin)