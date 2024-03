I fatti del giorno - Nord Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: tasso inflazione scende del 2,9 per cento a febbraio su base annua - Il tasso di inflazione della Tunisia è sceso del 2,9 per cento a febbraio scorso, attestandosi al 7,5 per cento, rispetto al 10,4 per cento dello stesso mese dell'anno precedente. Lo si apprende da un documento pubblicato dalla presidenza del governo tunisino, nel quale vengono riassunti i risultati ottenuti dall'attuale amministrazione. Da tale sunto, emerge che gli indicatori economici della Tunisia sono permanentemente positivi e che il dinaro tunisino si sta rafforzando. Inoltre, il rapporto debito/Pil è in continua diminuzione e le riserve valutarie si sono attestate a 106 giorni ieri, 21 marzo 2024, mentre nella stessa data dell'anno precedente erano a 96. Nel suo documento, l'esecutivo guidato dal primo ministro Ahmed Hachani, sottolinea che sono stati adottati diversi progetti di legge della massima importanza, come quello relativo alla lotta contro l'esclusione finanziaria e sociale. Positivo anche il progetto di Codice dei cambi che è stato adottato dal Consiglio dei ministri per modernizzare le transazioni finanziarie con l'estero. La Kasbah sottolinea che la transizione energetica sta progredendo costantemente e che il settore agricolo è spinto a migliorare la produzione e la produttività e ad adattarsi ai cambiamenti climatici, oltre a ricordare l'impianto legislativo approvato alla fine dello scorso anno che introduce il passaporto elettronico e i documenti di identità biometrici. L'esecutivo ha inoltre insistito sul fatto che i partner della Tunisia sono stupiti dalla sua resilienza finanziaria ed economica visto il delicato contesto geopolitico internazionale. Nel documento, si legge infine che le libertà sono garantite più che mai nel Paese nordafricano e che lo Stato tunisino ha mantenuto il suo ruolo sociale garantendo la pace e la stabilità. (segue) (Res)