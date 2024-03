I fatti del giorno - Nord Africa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia-Iran: ministro Esteri riceve credenziali nuovo ambasciatore Repubblica islamica - Il ministro degli Esteri della Tunisia, Nabil Ammar, ha ricevuto una copia delle credenziali di Mir Masoud al Husseinian, il nuovo ministro plenipotenziario e ambasciatore straordinario dell'Iran nel Paese nordafricano. Lo riferisce la stessa diplomazia di Tunisi in una nota, sottolineando che Ammar ha colto l'occasione per esprimere la disponibilità del ministero a fornire al nuovo ambasciatore tutto il sostegno necessario durante la sua missione nel Paese. Durante l'incontro, è stato inoltre sottolineato il livello privilegiato delle relazioni bilaterali tra Tunisia e Iran, e la necessità di svilupparle ulteriormente in diversi ambiti, così come i legami di fratellanza e di cooperazione, si legge nella nota. (segue) (Res)