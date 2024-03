© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Egitto: media, Egitto ricevererà afflusso di valuta estera da oltre 60 miliardi di dollari - L'Egitto si appresta a ricevere il più grande afflusso di valuta estera negli ultimi dieci anni, per un valore di oltre 60 miliardi di dollari. Lo riferisce il quotidiano egiziano "Youm7", citando fonti informate. "Gli afflussi di valuta estera sosterranno le riserve estere della Banca centrale d'Egitto, che attualmente ammontano a 35,3 miliardi di dollari", hanno dichiarato le fonti, aggiungendo che "queste risorse in valuta estera aumenteranno la liquidità in valuta estera, rappresentando un trend positivo estremamente ottimistico per quanto riguarda la stabilità del mercato dei cambi e la situazione della valuta locale rispetto alle valute estere". Questo afflusso comprenderà 8 miliardi di dollari dal Fondo monetario internazionale (Fmi), 1,2 miliardi di dollari dal fondo di sostenibilità del Fmi, 24 miliardi di dollari della parte rimanente dell'accordo di Ras al Hikma, 6 miliardi di dollari della parte rimanente di un deposito degli Emirati Arabi Uniti presso la Banca centrale egiziana, 8 miliardi di dollari dall'Unione europea, 6 miliardi di dollari dalla Banca mondiale, oltre ai proventi della vendita di beni statali con quasi 6,5 miliardi di dollari. (Res)