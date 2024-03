© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gaza: sovrani Giordania e Bahrein sottolineano necessità cessate il fuoco immediato - Il re di Giordania, Abdullah II, e il re del Bahrein, Hamad bin Isa Al Khalifa, si sono incontrati a Manama per discutere la necessità di un cessate il fuoco "immediato e permanente" nella Striscia di Gaza. Lo riferisce l'emittente del Regno hashemita "Al Mamlaka", aggiungendo che i due hanno evidenziato l'importanza di proteggere i civili e continuare la consegna degli aiuti umanitari. Nell'occasione, i due sovrani hanno anche concordato sulla necessità di "intensificare gli sforzi per porre fine al conflitto israelo-palestinese in accordo con la soluzione dei due Stati, che garantisce stabilità e sicurezza per tutti e permette ai palestinesi di ottenere i loro giusti e legittimi diritti". (segue) (Res)