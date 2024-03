I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cisgiordania: fonti mediche, tre persone ferite in scontri con uomo armato palestinese - Tre persone sono state ricoverate nell'ospedale Beilinson di Petah Tikva, in Israele, dopo aver riportato ferite in alcuni scontri con un uomo armato palestinese in Cisgiordania. Lo ha reso noto la stessa struttura medica, citata dal quotidiano "The Times of Israel", aggiungendo che uno dei tre feriti è in gravi condizioni. Secondo quanto riferito dal quotidiano israeliano, in precedenza l'uomo armato aveva aperto il fuoco contro un minibus israeliano vicino all'insediamento di Dolev, in Cisgiordania. Non è chiaro se l'assalitore sia stato ucciso. (segue) (Res)