- Libano: indice prezzi al consumo registra +123,21 per cento a febbraio su base annua - L'indice dei prezzi al consumo in Libano ha registrato nel mese di febbraio un aumento dell'1,06 per cento su base mensile e un incremento del 123,21 per cento su base annua. Lo ha reso noto l'Amministrazione centrale di statistica libanese (Cas) in un comunicato stampa. L'aumento su base mensile rimane moderato rispetto a quello registrato in alcuni mesi del 2023, in particolare: +33,27 per cento a marzo e +5,35 per cento a maggio. I prezzi aumentati maggiormente a febbraio riguardano i settori bevande alcoliche, tabacco e prodotti del tabacco (+4,27 per cento mese su mese) e turismo, intrattenimento e cultura (+3,48 per cento mese su mese). (segue) (Res)