- Medio Oriente: Ong Reporter senza frontiere apre centro regionale in Libano - L'organizzazione non governativa Reporter senza frontiere (Rsf) ha aperto un centro regionale a Beirut, la capitale del Libano, per la libertà di stampa e il sostegno ai giornalisti che coprono i conflitti in Medio Oriente, in particolare la guerra nella Striscia di Gaza. Durante una conferenza stampa in occasione dell'apertura del centro, la direttrice di Rsf, Rebecca Vincent, ha affermato: "È urgente sostenere la stampa palestinese e il diritto all'informazione in tutta la regione del Medio Oriente colpita dalla guerra a Gaza", spiegando che "il nuovo centro nella capitale libanese fornirà spazi e servizi di base per migliorare la sicurezza dei giornalisti che coprono la regione, oltre alla formazione sulla sicurezza fisica e digitale". Il centro di Beirut, che si presenta come un hub regionale per i media in Medio Oriente, accoglierà i giornalisti che vorranno lavorare lì. Verrà inoltre fornito l'accesso al sostegno psicologico e all'assistenza legale, nonché tutto l'occorrente per la protezione personale del lavoro in aree pericolose (gilet antiproiettile, caschi, kit di pronto soccorso, e così via). L'inaugurazione di questa struttura Rsf arriva dopo quella di due centri in Ucraina, aperti a seguito dell'inizio della guerra russo-ucraina. Questa iniziativa "sottolinea il costante impegno dell'organizzazione a lavorare con i professionisti dell'informazione per rispondere alle sfide specifiche che devono affrontare", si legge in una nota sul sito web di Rsf. (Res)