I fatti del giorno - Africa sub-sahariana

- Niger: agguato jihadista al confine con Mali e Burkina Faso, uccisi 23 militari dell'esercito - Un totale di 23 militari sono stati uccisi in un'imboscata di militanti jihadisti avvenuta nel Niger occidentale durante un'offensiva vicino al confine con il Burkina Faso e il Mali. Lo ha reso noto il ministero della Difesa in un comunicato, secondo cui i soldati erano impegnati in un raid di sicurezza a Tillaberi, nella zona dei tre confini, quando più di 100 "terroristi" hanno attaccato un'unità dell'esercito tra Teguey e Bankilare usando "bombe fatte in casa e veicoli suicidi". In seguito all'agguato circa 30 terroristi sono stati "neutralizzati". I raid dell'esercito erano "progettati per rassicurare la popolazione locale" presa di mira da gruppi armati coinvolti in "omicidi, estorsioni e furti di bestiame", ha affermato il ministero. Oltre ai 23 soldati morti, altri 17 sono rimasti feriti. (segue) (Res)