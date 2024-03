I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Somalia: collaboratori di al Shabaab identificano attentatore suicida dell'hotel Syl - I collaboratori di giustizia di al Shabaab hanno identificato l’attentatore suicida che la scorsa settimana si è fatto esplodere davanti all’hotel Syl di Mogadiscio, provocando un bilancio di cinque morti fra civili e militari. L’uomo, un ragazzo di 20 anni, sarebbe secondo la fonte originario di Chisimaio, capitale amministrativa della regione dell’Oltregiuba. Mohamed, aggiungono in un comunicato i miliziani, proviene dal popolare clan Hawiye. L'attacco è stato sferrato vicino al palazzo della presidenza, ufficio e residenza del presidente federale Hassan Sheikh Mohamud, che da quando è stato eletto ha dichiarato una “guerra senza quartiere” contro al Shabaab. Nell'attacco di giovedì 14 marzo un commando di cinque uomini armati ha assaltato l'hotel, dove l'attentatore suicida si è fatto esplodere uccidendo almeno tre persone, mentre altri due militari sono morti negli scontri ingaggiati successivamente fra le unità d'élite e gli assalitori. Tutti gli aggressori sono morti. Dopo 13 ore di assedio, l'esercito ha ripreso il controllo dell'hotel, già oggetto di un attentato jihadista nell'agosto del 2016. In quell'occasione, l'attacco di al Shabaab uccise 22 persone e ne ferì altre 55. I feriti più gravi dell'attacco di giovedì scorso sono stati trasferiti per cure specialistiche in Turchia. (segue) (Res)