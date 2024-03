I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Etiopia: prosegue missione dell'Fmi nel Paese per valutare richiesta di prestito - Prosegue la missione dello staff del Fondo monetario internazionale (Fmi) in Etiopia al fine di effettuare una valutazione sulla richiesta del governo di ottenere un prestito. Lo ha detto ai media un alto funzionario del ministero delle Finanze. Il mese scorso, la portavoce dell'Fmi, Julie Kozack, aveva fatto sapere che il fondo avrebbe inviato una missione in Etiopia per discutere la sua richiesta nel quadro di un programma di prestiti. A dicembre il Club di Parigi - il gruppo informale di organizzazioni finanziarie dei 22 Paesi più ricchi del mondo - aveva dichiarato che l’accordo concluso dall’Etiopia con i suoi creditori bilaterali extra cinesi di sospendere i pagamenti del debito fino al 2025 potrebbe essere annullato se Addis Abeba non otterrà un prestito dall'Fmi entro il 31 marzo di quest'anno. Nello stesso mese, l’Etiopia è diventata insolvente, dichiarando il terzo default in Africa - dopo Zambia e Ghana - per aver mancato di effettuare il pagamento di una cedola miliardaria sul suo unico Eurobond da 1 miliardo di dollari. Secondo fonti vicine al dossier, l'Etiopia è inoltre in trattativa con il Fondo monetario internazionale per ottenere un prestito di circa 3,5 miliardi di dollari nell'ambito di un programma di riforme. (segue) (Res)