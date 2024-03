I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uganda: Museveni nomina il figlio capo dell'esercito - Il presidente dell'Uganda Yoweri Museveni ha nominato suo figlio, il generale Muhoozi Kainerugaba, comandante dell'esercito del Paese, una mossa che probabilmente alimenterà la speculazione secondo cui il presidente sta preparando il suo figlio maggiore a succedergli. Il generale Kainerugaba ha prestato servizio come consigliere presidenziale responsabile delle operazioni speciali dopo il 2022, quando Museveni lo ha rimosso dalla carica di comandante delle forze di terra dell'esercito. Il generale, che prende il posto del generale Wilson Mbadi, è stato promosso al suo nuovo incarico ieri sera, in un rimpasto di governo che ha visto il licenziamento di cinque ministri. Mbadi è stato nominato ministro del commercio, mentre due dei più stretti consiglieri del generale Kainerugaba sono stati nominati ministri. Il ministro degli Affari del Karamoja Mary Goretti Kitutu, accusata di corruzione per il furto di migliaia di lamiere metalliche per tetti, è stata destituita dal suo incarico. Il tenente generale Samuel Okiding è stato nominato vice capo dell'esercito, sostituendo il generale Peter Elwelu, che Museveni ha nominato come uno dei suoi consiglieri senior. Al potere dal 1986, Museveni è stato a lungo sospettato di aver preparato alla successione il figlio generale, di 49 anni, voci che il presidente ha respinto. Lo stesso Kainerugaba ha tuttavia più volte dichiarato di volersi candidare alle elezioni presidenziali del 2026. (Res)