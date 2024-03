I fatti del giorno - Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La realtà di Agenzia Nova si è saputa imporre e radicare con crescente successo, conquistando autorevolezza e capacità di analisi non comuni" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Automotive: convocati i primi incontri per esame singoli stabilimenti produttivi Stellantis in Italia - Il ministero delle Imprese e del Made in Italy, su indicazione del ministro Adolfo Urso, ha convocato, nell’ambito delle attività del Tavolo Stellantis, i primi incontri sugli stabilimenti produttivi del Gruppo presenti in Italia. Il tavolo su Melfi (Basilicata) è stato fissato per martedì 2 aprile, alle ore 15.30; il giorno seguente, mercoledì 3 aprile, alle ore 10.00, sarà il turno del tavolo per il sito di Mirafiori a Torino (Piemonte). Lo riferisce una nota del ministero delle Imprese e del Made in Italy. Gli incontri avranno luogo a Palazzo Piacentini: saranno presenti, oltre al ministro Urso e gli uffici tecnici del ministero delle Imprese e del Made in Italy, i rappresentanti del Gruppo Stellantis, della Regione interessata, dell’Anfia (Associazione Nazionale Filiera Italiana Automotive) e delle organizzazioni sindacali. Seguiranno analoghi appuntamenti per gli stabilimenti Stellantis presenti in Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Lazio e Molise. Gli incontri fanno seguito alla conclusione della prima fase del Tavolo Stellantis che si è focalizzata sulle attività dei cinque gruppi di lavoro, così suddivisi: Volumi produttivi e mercato; Competitività ed efficientamento plants; Ricerca, sviluppo e innovazione; Supply chain; Occupazione e formazione. (segue) (Rin)