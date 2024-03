I fatti del giorno - Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Basilicata 2024: Calenda, scegliere alleanze sulla base dei programmi, Conte vuole fermare produzione petrolio e gas - “Non farò mai il governo con il M5s, bisogna scegliere il candidato sulla base del programma: in Abruzzo c’era un liberale che ha rimesso a posto l’Università di Teramo e l’azienda dei trasporti, lo sostengo. In Basilicata si confronta Conte che dice 'chiudiamo la produzione di petrolio che produce il 70 per cento del petrolio in Italia e diamo il reddito di cittadinanza regionale'. Dall'altro lato, c'è un generale della Guardia di finanza con quattro lauree, che non ha mai detto nulla di omofobo”, ha concluso riferendosi a Vito Bardi. (segue) (Rin)