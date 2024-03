Agricoltura: Lollobrigida, giusto limitare l'import di grano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In linea generale, limitare l'import di grano è corretto. Lo ha detto il ministro il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, interpellato dai giornalisti nella hall dell'hotel dove alloggia la delegazione italiana a Bruxelles, rispondendo a una domanda sulla proposta della Commissione europea sull'introduzione di dazi sull'importazione di cereali da Russia e Bielorussia. "Vediamo quale sarà la definizione del quadro. Giudichiamo i fatti e le carte ma, in linea generale, limitare l'import di grano per quanto mi riguarda è una cosa corretta", ha detto. (Beb)