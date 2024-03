Ambiente: UniCredit partecipa all’iniziativa "Earth Hour" per il 17mo anno consecutivo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, UniCredit sta lavorando per ridurre la propria impronta ambientale acquistando elettricità da fonti rinnovabili, migliorando l'efficienza energetica delle proprie sedi e dei propri data center, supportando le proprie persone con soluzioni di mobilità sostenibile e rifornendosi da fornitori rispettosi dell’ambiente. Allo stesso tempo, la banca ha ridotto le proprie emissioni di gas serra (Scope 1 e 2, market based)) del 28 per cento rispetto al 2021. Per dimostrare concretamente come i valori Esg siano incorporati in tutte le aree della banca, UniCredit ha anche sottoscritto il Finance for Biodiversity Pledge come prima banca italiana nel 2022. UniCredit - Public Il nostro Integrated Report 2023 descrive in dettaglio come intendiamo creare valore sostenibile nel tempo con l'obiettivo comune di dare alle comunità la possibilità di progredire e come monitoriamo l'impatto delle attività della banca sul Capitale Naturale. (Rin)