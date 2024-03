Ambiente: Unicredit partecipa all’iniziativa dell’Earth Hour per il 17mo anno consecutivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, sabato 23 marzo alle 20:30 ora locale, UniCredit spegnerà le luci in 33 edifici in dieci Paesi per sessanta minuti, segnando per il diciassettesimo anno consecutivo la partecipazione della banca paneuropea all'Earth Hour. A partire dal 2007, l’Earth Hour del World Wildlife Fund (Wwf) rappresenta un momento simbolico di "spegnimento delle luci" che coinvolge persone da tutte le parti del mondo per dimostrare il proprio sostegno al pianeta e la volontà di sensibilizzare l'opinione pubblica sulle questioni ambientali. L'anno scorso, le luci sono state spente in oltre 190 Paesi per oltre 410 mila ore. Quest'anno, l’Earth Hour non si limiterà al solo spegnimento delle luci ... Con il claim "Switch off. Give an hour for Earth", il Wwf utilizzerà l’Earth Hour per accendere i riflettori sulla crisi ambientale e sulla crisi climatica, ispirando azioni collettive e promuovendo un cambiamento da mettere in atto nel più breve tempo possibile. (segue) (Com)